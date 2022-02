Loe, milline on meeste lemmik seksimise viis

Keele kasutamine seksis jõudis varjust aktsepteeritava tegevuseni pärast esimest maailmasõda, nii umbes 1923. aastal. Suur stress tõukas inimesed seksuaalselt uusi asju proovima ja toona oli selleks meie armastatud French kiss. Tänapäeval on ilma keeleta suudlus lihtsalt platooniline musu. Selles pole kirge ega tulevärki. COVID-19 pandeemia on ilmselgelt ajanud kõigil närvid krussi ja seksuaalses eksperimenteerimises on taas tekkinud maalihe ning vimkaga seksuaalsetest aktsioonidest on saamas normaalsus. Ajalugu kordub taas ja seda ikka ja jälle meie rõõmuks.

Sina, kes sa oled juba oma piire kombanud ja ostnud endale vibraatori või suisa anaaltapi, oled pigem vaniljemaitseline kui särtsakas tšillipipar. Stress on libiidole nagu mürk sääsele. Raske on tunda oma ürgset seksuaalset kutset ja vere vemmeldust kallima läheduses, kui emotsionaalne lipp on maas. Uudsuse moment suudab meid kõiki elevile ajada ja oi kuidas on Facebooki ja Instagrami koroona-story'de vahele mingisugustki vaheldust vaja.

Mehed on uute asjade proovimises alati eesrindlikumad olnud. Tänu neile on meil French kiss täiesti tavaline ja normaalne tegevus. Nüüd on mehed uuel piiride murdmise ringil ja tabusid normaalsuseks muutmas. Seksuaalselt oleme me ühiskonnana võtnud suuna metsikusse džunglisse. Kindlasti on seal väga tore.

Uued tuuled seksimaailmas