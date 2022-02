Selgeltnägija Tene Laul: tänases päevas on ülekülluslikult armastuseenergiat

Tene sõnul peitub numeroloogias tohutu vägi. "See on salakeel, mille lahti kodeerimisel on meil kõigil võimalik tegelikult leida parimad hetked millegi ellu viimiseks, loomiseks või alustamiseks."

Kui tõlkida, mida tähendab 22.02.2022, siis Tene sõnul on selles numbris on ülekülluslikult armastuseenergiat. "See on suhete alustamiseks, tunnete väljendamiseks, armastuse leidmiseks vägagi ideaalne kuupäev," ütleb ta ja lisab, et mida vähem erinevaid numbreid kuupäevas esineb, seda intensiivsem on teatud energia, mis see kuupäev endaga kaasas kannab.

On päev, mil sa ütled vanale eluperioodile head aega ja tervitad uut!



"Antud juhul on see suurepärane päev südametšakra aktiveerimiseks. Loomulikult tuleb arvesse võtta ka planeetide seisud, kui hinnata mõne kuupäeva väge. Antud juhul vaadates Saturni ja Uraani seisusid sellel päeval, siis see on ideaalne ka suurte muudatuste ellu viimiseks ja teatud mineviku aspekti vabastamiseks," teatab Tene ja lisab: "On päev, mil sa ütled vanale eluperioodile head aega ja tervitad uut! See toimib meie kõigi jaoks."