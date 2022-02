Populaarsest telesaatest tuntud näitleja jagab naistele olulist suhtenõu: kindel EI, mis tõukab mehed eemale

Oma taskuhäälingus “The Viall Files” jagab mees suhtenõu: on arusaadav, et uues suhtes, mis tasapisi edasi liigub, hakkavad mõlemad osapooled ühel hetkel iseendalt küsima, mis seisus nad täpselt on, kas sellel on tulevikku ja kas teine pool armastab mind ikka nii, nagu mina teda… See kõik on igati normaalne, aga tavaliselt teeb üks pool suure vea — kaaslase juurde minnakse aru pärima, et kuhu see suhe nüüd õigupoolest edasi viib ja mis meist küll saab.