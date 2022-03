Kõik naised, kes vähegi Tinderis on aega veetnud, on kindlasti kokku puutunud nende imalate meestega, kes alustavad mõne jälkusest nõretava lausega ja kui sa üritad sellest mööda vaadata, saavad nad sellest jõudu juurde ning kolmas-neljas lause viitab juba üheöösuhtele.

Mõtlesin alati, kes need mehed sellised on... Enamasti nad oma näost pilte ei pane. Pigem ilutsevad piltide asemel mõned kaheldava väärtusega kõhulihaste pildid. Aga kes nad sellised tegelikult on!?