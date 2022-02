Seda, et eelnimetatud kuupäevad on populaarsed ka ühise liidu sõlmimiseks, tõestab ka USA perekonnaseisuamet, kes on pikalt valmistunud tänaseks pulmamaratoniks. Näiteks möödunud aastal sõlmis see büroo välja enam kui 77 000 abielu ning selleks aastaks ennustatakse üle 80 000 abielu sõlmimise. Põhjus, miks nii palju tseremooniaid ühte päeva mahub, peitub selles, et abielu sõlmimine võtab seal iseenesest aega vaid 10 minutit.

Mis on aga 22.02.2022 kombinatsioonis nii erilist?