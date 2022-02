Nukrus uhkest üksindusest? "Sageli ongi minu vallaliseelu suurim miinus see, et pole seda kellegagi teha!"

“Olen väga sotsiaalne inimene ja mulle meeldib tohutult külastada kino, teatreid ja kontserte. Sageli ongi minu vallaliseelu suurim miinus see, et pole seda kellegagi teha. Samuti tunnen aeg-ajalt puudust sellest, et õhtul koju maandudes, oleks keegi, kellega pikki vestlusi maha pidada. Õnneks on olemas sõbrannad, kellega pikki telefonikõnesid peame, aga vahel oleks hea kuulda ka meespoole arvamust.