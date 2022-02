Foto: Shutterstock

Enamjaolt on mehed need, kes ütlevad, et vajaksid juhendit või käsiraamatut, et naistest aru saada, kuid ega mehed väga erinevad ei ole. Väga paljud naised võivad öelda, et ei saa mõnikord üldse aru, mida mees vajab või tahab ning kuidas peaks tema juures käituma.