Tabu või tee õnnelikkuseni? Suhtenõustajad ja seksieksperdid selgitavad kontoriromantika võlusid

Kolleegidega veedame suurema osa oma ajast, mistõttu on töökohal leitud armastus enamasti püsivam, kui Tinderist leitud kaaslane. Põhjus on tegelikult lihtne — ühise kolleegiga on juba tekkinud palju ühiseid mälestusi, on jagatud hulganisti muresid, on naerdud, ehk ka nutetud… See on juba tugev fassaad, mille najal saab armastus vaikselt tekkima hakata. Aga miks annavad suhtenõustajad ja seksieksperdid kontoriromantikale rohelise tule?