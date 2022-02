Murelik, vältiv või kaootiline? TESTI end ja saa teada, miks sinu suhted on sellised nagu nad on

Kui soovid oma partneriga luua paremini toimivat ja püsivat suhet, siis on hea oma kiindumusstiili tunda, sest saad aru, miks suhtes selline oled.

Uuri välja, milline on sinu kiindumisstiil ja kuidas see su suhet mõjutab.

Kindel kiindumus

Seda peetakse neljast kõige tervislikumaks tüübiks, sest selle stiili järgi toimetavad inimesed on iseseisvad, kuid suudavad olla ka haavatavad ja tunnevad end samal ajal oma partneriga mugavalt. Võime olla samaaegselt kaasatud, iseseisev, haavatud ja audentne, aitab luua armastava ja stabiilse sideme oma lähedasega.

Murelik kiindumus

Äreva kiindumusstiiliga võib suhtes olles tunda turvatunde puudumist ning sellest tulevad mitmed probleemid. Need inimesed on tihti hädas madala enesekindluse ja seetõttu võivad nad partnerist sõltuvuses olla, et vajaminevat heakskiitu saada.

Vältiv kiindumus

Inimesed, kel on vältiv kiindumisstiil, on tihti hädas püsiva suhte loomisega, sest neil on kombeks emotsionaalset lähedust tõrjuda ja nad ei ole altid haavatavust näitama. See teeb kõigiga suhtlemise keeruliseks

Kaootiline kiindumus

Kaootilisel stiilil on sarnasusi vältiva kiindumusega. Erinevus peitub aga selles, et kaootilised inimesed ihkavad alguses lähedust ning sellest tekivad intensiivsed tunded. Probleem tuleb aga sellest, et mingil hetkel tekib neil soov usalduse puudumise tõttu siiski lähedane eemale tõugata.

Allikas: Insider