Appi, kas juba!? Puust ja punaseks: kuidas hoiduda enneaegsest vananemisest — mida ja millal kasutada?

Samas ei tasu terve ja särava naha säilitamiseks alahinnata ka regulaarset naha puhastamist, niisutamist ja aktiivainetega turgutamist. Naha niisutamiseks on enamlevinud humektandid nahahooldustoodetes näiteks vee molekule siduv kehaomane aine hüaluroonhape, samuti uurea ja glütserool. Humektandid niisutavad naha pindmist kihti epidermist ja vähendavad seeläbi peente kortsujoonte väljanägemist. Niisutatud nahk on visuaalselt säravam ja pringim. Mitmed uuringud on näidanud, et naha nooruslikku väljanägemist mõjutavad soodsalt A-vitamiini derivaadid. Oksüdatiivset stressi aitavad vähendada teiste hulgas antioksüdandid nagu C- ja E-vitamiin. Pigmendimuutuste korral tasub nahahooldustoodetest otsida nahatooni ühtlustava toimega komponente nagu niatsiinamiid ja tiamidool.