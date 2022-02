Ongi nii? Väidetavalt on just see miski, mida iga tähemärk kõige enam kardab

Jäär

Sind hirmutab surm ja sa ei saa seda peast ära. Sa kujutad alati halvimat ette ja kardad alateadlikult, et sinuga midagi juhtub.

Sõnn

Sul on imelikud sundmõtted peas, mis muudavad sind obsessiivseks. Sa võid uurida tundide kaupa kellegi kohta infot ja sinu eest ei jää mitte miski saladuseks. Sa tead alati, mis toimub teiste inimeste elus. Sind hirmutab teadmine, et ehk ei tea sa kellegi kohta midagi olulist.

Kaksikud

Sina tuled igast olukorrast välja võitjana, sest sina tunned hästi valetamise peent kunsti. Sinna hulka käivad nii väikesed hädavaled, kui suured valed. Kuid sa kardad, mis kõik võib juhtuda, kui need valed millalgi välja tulevad.

Vähk

Sind vaevab kartus üksinduse ees, sellepärast kiindud sa liiga palju igasse inimesse, kellega sa kohtud. Sa muutud iseendalegi aru andmata liiga pealetükkivaks, sa tahad kõike teha oma kaaslasega ja veeta iga viimastki hetke temaga koos.

Lõvi

Sul on suur kujutlusvõime, mis mõnes mõttes on hea. Ainult, et see viis, kuidas sa oma kujutlusvõimet kasutad, on natuke kummaline. Sa võid endale näiteks ette kujutada omaenda matuseid, näha isegi inimesi, kes su matustele tulevad ja liiga palju sellistele asjadele mõtlemine tekitab lõpuks hirmu.

Neitsi

Sinu elus on fantaasial suur roll. Sa armastad intiimsust ja endale ette kujutada vahekordi erinevate inimestega erinevates paikades. Sind erutavad kõige kummalisemad asjad. Kui sa sellest aru saad, mõistad, kui palju see su elu mõjutab ja see on hirmutav.

Kaalud

Sinu kohta leidub palju liiga palju infot internetis, piisab kui teha otsinguid sinu kohta Instagramis ja Facebookis ja ilmselt saab sinu kohta kõik teada. Vaata see info üle, kas sa ikka tahad, et su elu kõigile näha on? Kui sa ise ennast natukene googeldaksid, seediksid nähtut tõenäoliselt pikka aega ehmatusega. Ja hakkad kartma, mida kõike inimesed sinu kohta tegelikult teavad...

Skorpion