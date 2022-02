Ei ole oma paarisuhtega rahul? 7 nõuannet, kuidas viia suhe selle maksimaalse potentsiaalini

Milliseid tundeid partner minus esile toob? Miks ma nii tunnen? Millega need tunded seotud võivad olla; mis nende taga olla võib? Paarisuhe peaks olema 50-50, milline on minu 50% osa? Mis minu käitumises võib partnerit teatud viisil käituma panna? Võta vastutus enda tunnete eest ning enne partneri peal emotsioonide välja elamist vaata enda sisse ning mõtle, ehk on asi sinus!

​​Sageli tunneme me partneriga suheldes igasuguseid erinevaid negatiivseid emotsioone - viha, kadedus, piinlikkus, süütunne jne. Endale tuleb aga selgeks teha, et sageli ei ole sinu partner üldse süüdi selles, et sina ennast mingil põhjusel halvasti tunned.

Õnneliku suhte saladus on eelkõige ausus iseendaga - ausus endale selgeks teha, mida ma tahan ning milline ma soovin, et mu elu oleks. Ka sinu sees on tegelikult peidus üks (loodetavasti õnnelik) paarisuhe . Enne, kui sa saad kedagi teist armastada pead sa olema kindel, et armastad iseennast. Seega alles siis, kui sa saad sõbraks ja tasakaalustad enda sees elavaid luukeresid, käitumismustreid, mees- ja naisenergiat saad sa tõeliselt oma partnerit armastada ja pakkuda talle seda, mida teie suhe vajab (ja vastupidi).

Need valukohad on sageli luukered meie endi minevikust: mustrid perekonnast või lapsepõlvest, eelmistest suhetest jne. Nende valukohtade lahti harutamine ja nende mõistmine ning nendega sõbraks saamine on ainult meie enda ülesanne, meie enda vastutada. Me ei saa kunagi iseenda ja enda sisemiste probleemide eest ära joosta ning need annavad endast märku iga päev. Ainus võimalus on nendega tegeleda.

Avatud kommunikatsioon on võti.

Pole kellelegi üllatuseks, et kommunikatsioon on ülioluline. On tähtis, et suhte mõlemad pooled oleksid kuuldud, nähtud ja tunneksid, et nende soovidega on arvestatud. Tee endale selgeks, mis on see, mida sa suhtest soovid ja vajad ning anna sellest ka partnerile teada. Seda tehes pea meeles, et te olete siiski ühe suhte kaks poolt ja et te mõlemad olete võrdväärselt olulised - ärge unustage, et te olete tiim ning teie lõppeesmärk on saavutada suurepäraselt toimiv suhe. Selle saavutamiseks tuleb võtta mõlemal vastutus oma tegude eest ning teise poolega arvestada, sealjuures ennast hülgamata.

Tunnusta oma partnerit!

Naiste ja meeste vajadused suhetes on sageli erinevad. Mehed kasvavad läbi väljakutse, kuid naised läbi kiituse. Üks, mis aga mõlemale meeltmööda on, on tunnustus - sellel peaks suhtes oma koht olema. Leidke igapäevaselt aega, et üksteise puhul 3 asja tunnustada. See võib olla miski, mida su kaaslane tegi päeva jooksul või midagi üldisemat, näiteks tema iseloom. Võttes omale harjumuseks kaaslast igapäevaselt tunnustada, saad olla kindel, et partner tunneb end olulisena, nähtuna ja armastatuna. See tähendab, et jääb vähem ruumi igasugusteks ebaolulisteks konfliktideks ja solvumisteks.

Naised, ärge kasutage meest oma sõbrannana!