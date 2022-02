Kaidi sõnab, et nii iga kuu kui ka nädal on tema jaoks absoluutselt erinev teisest, mis teebki selle ameti tema jaoks veelgi põnevamaks. „Nädala alguses võin näiteks olla Lõuna-Aafrikas, nädala keskel juba New Yorgis ja nädala lõpus Pariisis. Enamjaolt kipun tegema USA ja Euroopa lende.” Igas kuus tuleb kokku umbes viis või kuus lendu, ning väike arvutus annab teada, et tänaseks on seljataga 470 lendu!

„Töögraafiku seletamine on siiamaani veidike keeruline nii perele kui sõpradele,” muigab Kaidi, kui küsin, milline tema elukorraldus välja näeb. „Vaadates viimaseid nädalaid, võin öelda, et üldjuhul saan kodus oma voodis magada keskmiselt kolmel ööl ühe nädala jooksul.”