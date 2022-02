Beebiootel Katrin Lust: tahan, et minu laps ei näeks mind kunagi vihastamas, nutmas, veini joomas...

Milline ema tahab armastatud saatejuht oma lapsele olla. Ta vastab moega, justkui oleks seda küsimust oodanud: „Ma olen raseduse ajal väga palju jalutanud. Esimeste jalutuskäikude ajal küsisin endalt sama küsimust. Ja kohe vastasin, et ma tahan olla väga hea ema. Tahan, et minu laps ei näeks mind kunagi vihastamas, nutmas, veini joomas... Ja mida enam ma jalutasin ja selle üle mõtisklesin, seda enam sain aru, et ma tahan olla emana see, kes ma olen, oma vigade ja voorustega. Mis siis, et ma nutan tihti või laulan duši all või joon vahel harva paar klaasi veini rohkem, kui peaks. Ma ei taha hakata oma lapsele kedagi teist etendama. Siit jõuame tagasi meie vestluse alguse juurde – ei ole olemas täiuslikke emasid. Kui mõtleme, mis meile meie vanemate juures esimesena meenub, siis kindlasti mitte see, kui korralikud nad olid, vaid ikka see, kui nad vahel nalja viskasid või lõbusalt krutskeid tegid.”