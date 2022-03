VIDEO | Vapustavad häkid! Järgi neid nippe oma köögis, sest viljade lõikamine pole eal nii lihtne olnud

Populaarses sotsiaalmeediaplatvormis TikTok jagatakse lisaks tantsuvideotele ka erinevaid nippe. Tuntud kasutaja @mama_mila on paljudele teada oma asjalike kööginippide pärast ja ta on ühte videosse kokku koondanud kolm vajalikku nõksu. Kuidas lõigata arbuusi ilusateks viiludeks, nii et midagi ei pritsiks kuskile? Kuidas võtta sidrunist viimast ehk mitte lasta suurel osal lihtsalt ära kuivada? Ja milline on suurepärane viis kiivi lõikamiseks?