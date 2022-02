92-aastane Ilon Wikland eakate kodus: inimene vajab eelkõige kindlustunnet

Oleme külas Iloni kolmandas elupaigas, kus tema eest hoolitsetakse hästi. Väärikas vananemine on selle nimeks. Lisaks arusaam, et inimesel pole vaja maja ega suurt korterit, vaid eelkõige kindlustunnet, et kõik on turvaline. Ilonil on see uues elupaigas olemas. Tema oskab oma elu väga selgeks mõelda ja seeläbi õigeid otsuseid teha.