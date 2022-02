Foto: Shutterstock

Lastekasvatusmeetodeid on väga palju erinevaid ning paljud lapsed üritatakse vanemate poolt voolida selliseks, et nad saaksid nende üle uhkust tunda. See, et iga laps on erinev läheb aga meelest. See stiil, mis sobib sõbra lastele hästi, ei pruugi sinu laste peal toimida.