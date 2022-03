Korterit ostes enamasti siiski veab ja naabrid on normaalsed, kuid on muidugi juhtusid, kus omanik väidab müües, et naabrid on toredad, aga tegelikult on kõrval suured peoloomad, kes palvetele vaiksemalt võtta, ei reageeri.

Sel juhul tuleb Kivi sõnul kindlasti võtta ühendust korteriomanikuga ja kui ta väidab, et sellist probleemi ei ole varem olnud, peaks kindlasti uurima korteriühistult, kas selliseid kaebusi on varem olnud. Juhul kui korteriühistu on probleemist teadlik ja omanik oli ka, on tegu varjatud puudusega.