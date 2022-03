Paar, kes kartis, et nad kunagi lapsi ei saa, tervitas oma esmasündinut 22. veebruaril 2022. aastal kell 2:22

Judah' ema Aberli arvas, et meditsiinitöötajate õnne taga peitub lihtsalt fakt, et laps sai ilmale toodud, kuid siis uuris oma mehelt, mis kell laps sündis. Mees andis teada, et uus ilmakodanik saabus nende juurde täpselt 2:22.

27-aastane Aberli nimetas oma pisikese tütre sündi imeks, mitte ainult sellepärast, et kuupäev ja kellaaeg niivõrd erilised on, vaid sellepärast, et naisel diagnoositi 8 aasta eest Hodgkini lümfoom, mistõttu ta arvas, et ta tõenäoliselt kunagi lapsi ei saa.

Naine ütles, et oli mehega vaid kolm kuud koos olnud, kui talle diagnoos pandi. "Arstid andsid mõista, et kui plaanime suhtega jätkata ja pisiperet plaanida, siis on see peaaegu võimatu. Selle peale läksime kliinikusse, arutama munarakkude külmutamist, kuid tegu on väga kalli ettevõtmisega, mida kindlustus ei kata. Seepärast otsustasime seda protsessi mitte ette võtta."

Seejärel alustas naine keemiaraviga ja kahe aasta eest anti talle teada, et ta on vähist võitu saanud. Keemiaravi oli aga miski, mis pidi viljakust palju mõjutama, kuid siiski sündis nende kauaoodatud pisibeebi 22. veebruaril peale 26 tunnist sünnitust.

