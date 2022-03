Kuidas kallim naistepäeval orgasmidega üle külvata?

Üheöösuhe on kirglik, täis särtsu ja naudingut. Komplektis on avatud jalgevahega stringid, mis saadavad välja rallika signaali. Saksa kvaliteetbrändi Satisfyeri kliitori stimuleerija imeb naise seitsmendasse taevasse, nii et ta on valmis mööda seina üles ronima.

Lelo Sona on võimsaim kliitorit imev stimulaator turul. Luksuslik, kvaliteetne ja võimas. Lelo Sona on naiste lemmikvibraator maailmas. It’s a Matchi vedel vibraator sisaldab nööpkakra- ja aaloeekstrakti. Nööpkakar on tuntud looduslik afrodisiaakum ja aaloe hoolitseb ekstra niisutuse eest. Lelo Sona ja It’s a Matchi vedel vibraator on taevas kokku pandud paar, mis rõõmustab igat naist.

Triple Action võtab ette naise kõik kolm mõnupunkti ... mitte ükski orgasminärv ei jää puutumata. Triple Action imeb kliitorit, suriseb G-punktil ja stimuleerib aanust. Erose kvaliteetne veepõhine libesti teeb hullamise eriti nauditavaks. Midagi enamat ei saaks ükski naine küsida.

ZigZagi tupekuul on eriti ulakas – see liigub üles-alla, teeb 360º-kraadiseid pöördeid ja vibreerib seitsme eri mustriga. Vibraator on kaetud kvaliteetse silikooniga, mis võtab kohe kehatemperatuuri. Anna pult oma kallima kätte ja las tema otsustab, kui heaks sul läheb. Pult ühildub vibraatoriga kuni 15 m kauguselt. G-punkt asub tupe avast 2,5–7,5 cm kaugusel ja ZigZag suriseb täpselt õiges vahemikus.

Ulakas kinkekomplektis on vaheldust ja naudingut nii mehele kui ka naisele. Komplektis on kliitori stimuleerija, erektsiooni pikendav ja kliitoril vibreeriv peeniserõngas, kõdisulg sensuaalseteks naudinguteks, sekspooside ja ulakate korraldustega täringute komplekt, puldiga juhitav G-punkti vibraator – kõik sinu ja tema naudinguteks.