Laps haarab kasvades kaasa iga pisema detaili, mida sa vanemana talle kodus ette näitad. Kui soovid vanemana näha, et sinu töö on tulemusrikas ja lapsest on kasvanud positiivselt meelestatud, edasi pürgiv täiskasvanu, siis tuleb teda pidevalt julgustada. Need on 12 kasvatusmeetodit, mis end lapse hilisemas eas ära tasuvad: