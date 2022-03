Armastatud näitleja vaimse tervise muredest: inimesed suudavad naeratada, olles sisimas kokku varisemise äärel

2019. aastal toimunud vaimse tervise päeval postitas Jodie endast koos tütardega pildi, kuhu kirjutas juurde, et pildil on äsja paanikahoogu ja mitmetunnist nutusessiooni kogenud ema. Pildi tegemise hetkel oli naine oma tütardega puhkusel ning pildi eesmärk oligi näidata, kuidas näiliselt võib kõik korras olla, inimesed suudavad valule vaatamata naeratada, kuid sisemiselt võivad nad olla kokku varisemise äärel. Ärevuse ja depressiooni all kannatavad inimesed saavad ringi jalutada, ilma et keegi sellest midagi teaks.