Kurjusekortsust vabaks ilma ilusüstita? Kolm moodust, mis leevendavad kulmudevahelist kortsu

Kulmudevaheline korts võib tekkida nii noortel kui vanematel inimestel. Tegemist on sellise kortsuga, mis tekib rohkem miimika, kui vanuse tõttu. Jah, me räägime kuulsast kurjusekortsust, mille tekitajaks on näiteks liiga stressirohke elu ja mis aastatega ainult süveneb.