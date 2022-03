Jaagup Kreem rokimehe elustiilile truuks jäämisest: vanus saab meid kõiki kätte, aga pidutseda meeldib meile endiselt

Sporti — jooksmist, jõusaali, tennisemängu, sukeldumist on ta eluaeg harrastanud, samas ka pereisa kohustustega kenasti hakkama saanud. Kaks tublit täiskasvanud last ja peagi täituvad veerandsada abieluaastat räägivad enda eest.

„Vanus saab meid kõiki kätte, aga pidutseda meeldib meile endiselt ja see pole mingi saladus,“ peab ta silmas kogu bändi. „Eriti kui kontsert on korda läinud. Me kõik oleme ju inimesed.”