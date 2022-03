Hämmastav! Kui tahad teada, kas suhtel on tulevikku, siis proovi seda ülimalt veidrat tegevust

Browni ülikooli teadlased küsitlesid 146 inimest vanuses 18–40, et teada saada, millisesse suunda langevad nende poliitilised vaated. Seejärel paluti igaühel asetada marlitükk kaenla alla ja hoida seda seal 24 tundi. Siis külmutati proovid nädalaks, mille järel paluti uuringus osalejatel marlisid nuusutada ja hinnata iga näidise "atraktiivsust" skaalal ühest viieni. Tulemused olid rabavad.

Uuringu juht doktor Rose McDermott kommenteeris: "Inimesed ei suudaks teiste poliitilist ideoloogiat lõhna järgi ennustada, kui neil seda teha paluda. Kuid uuringus osalejad hindasid just endale sarnaste väärtushinnangutega inimeste lõhna atraktiivsemaks. Seega usun, et lõhn annab edasi olulist teavet suhte pikaaegse potentsiaali kohta. Lõhn on alateadliku külgetõmbe võtmekomponent.”