Anna Elisabeth teeb sõjapõgenikele erilisi kingitusi: eesmärk on tuua põgenike ellu tagasi natuke normaalsust ja ilu

Foto: erakogu

Sisulooja ja kahe väikese poja ema Anna Elisabethi päevad on hetkel täidetud toodete vastuvõtmise, organiseerimise ja pakkimisega — naisel tekkis idee teha siia põgenenud naistele veidi erilisemad kingitused. Sest lisaks esmavajaduste täitmisele võiks säilida võimalus tunda end naiselikuna. Ka tema on hirmul nagu kõik teised ja tunneb, et tahab teha kõik, mis tema võimuses, et olla abiks.