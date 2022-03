"Ühiskonnana on meil väga veider viis vallalisi naisi esitleda ja paigutada. Heteronormatiivsus tahab, et naised lepiks vähemaga."

ÄRA LEPI RAASUKESTEGA. SA VÄÄRID KOGU KURADIMA KOOKI!

Aga mis need raasukesed siis on?

Raasukesed on naeruväärselt tühised asjad ja žestid, millega inimesed meid pommitavad, et jätta mulje, justkui vääriks nad kohta meie elus, mis sest, et lisavad sellele väga vähe väärtust (või üldse mitte). Sageli lubame sellist käitumist, kuna madal enesehinnang paneb meid uskuma, et väärimegi sellist armastust ja ajapikku muutub see normaalseks. Kui lepime kellegi raasukestega, lubame tal igavusest meie ellu tagasi valguda ja kohelda meid uksematina, kuna, noh, keegi pole „ust kinni pannud“.

Raasukesteks võivad olla näiteks:

- sõnumid,

- Instagrami pildi meeldivaks märkimine,

- Instagrami story’le vastamine/reageerimine,

- justkui tühjast kohast ilmunud küsimus „Mis teed?“,

- sinu ego upitavate asjade ütlemine ilma näilise põhjuseta,

- pärast pikalt kadunud olemist jälle näole andmine (sest sa oled „narkootikum“, mis parandab tema enesehinnangut, kui tal seda vaja on).