Ära jäta lapsi ilma suurepärasest võimalusest! Ehk just seetõttu on vanavanemate osatähtsus eriti suur

Need lapsed , kes veedavad palju aega oma vanavanematega, saavad teistsuguse kasvatuse, kui need, kes oma vanavanemaid harva näevad.

Vanaemad ja -isad karistavad harva ja hoolitsevad palju oma lapselaste eest. Nad ei ole nii nõudlikud, kui lapse vanemad ja ei hakka teda kohe hukka mõistma väiksemagi pahanduse pärast. Nii tekib nende vahel usalduslik suhe, kus laps võib rääkida oma probleemidest või pettumustest. Tihti on vanavanemad need, kellele laps kõige rohkem oma muredest räägib.

Vanavanemaid peetakse perekonna sammasteks, millele kogu pere toetub. Vanavanemad on stabiilsuse ja kindluse sümboliks, millele lapselapsed toetuda võivad rasketel hetkedel, teades, et neid alati aidatakse ja mõistetakse.

Sellepärast on oluline, et lapsed veedaksid oma vanavanematega palju aega, ent tähtis on ka, et vanavanemad kinni peaksid lapsevanemate poolt üles seatud kasvatusreeglitest ja ei hakkaks selle vastu töötama. Muidugi on tähtis edasi kanda kultuuripärandit, aga uued kasvatusreeglid vastavad rohkem tänapäeva kasvatusmeetoditele.