FOTOD | 63aastane näitlejanna avaldab, milline ütlus ei ole tegelikult kompliment ega meeldi naistele sugugi

See aegunud ja liiga sagedalt kasutatav fraas on tema hinnangul lausa solvang, sest vanus ei peaks olema inimese ilutegur. Ta leiab, et igaüks võib enda eest hoolitsedes väga hea välja näha, olenemata oma vanusest.

Naine tunnistas küll intervjuus, et on meelitav kuulda, et inimesed tema vanuse üle imestavad, kuid siiski ütleb, et välimus on väga väike osa tema väärtusest ning ta on seda oma karjääris palju tähele pannud, eriti oma võimsamates rollides.

Intervjuus mainis naine, kuidas oma karjääri alguses pea 40 aastat tagasi, kujutati mustanahalisi pigem negatiivses võtmes ning ta oli selles suhtes alati tähelepanelik. Kuid tegelikult peitub temas ja kõigis teistes palju rohkem ning seepärast ei ole ta enda sõnul ka suur ilu teemal kõneleja ning tunnistab, et oma särava näonaha eest saab ta tänada vaid kuulsat ja armastatud kosmeetikut Mamie McDonald`it. Lisaks ütleb Angela, et enamasti ta oma nägu meigiga ei kata, vaid üritab näonahka hoida, kuigi ka temal on probleemseid näopiirkondi, mis vahel tähelepanu vajavad.

Staar ütleb, et kuigi kosmeetiku juures käimine ja nahale sobivate toodete kasutamine on oluline, siis kõik probleemid saavad alguse meie sisemusest, ehk kui oled näiteks stressis, siis avaldub see kohe ka su nahal. Tema sõnul ongi kõige paremaks noorusliku välimuse säilitamise retseptiks stressivaba elu, see aitab kordades rohkem kui ükskõik kui kvaliteetne kortsudevastane kreem.

Allikas: Prevention