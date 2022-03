On õige öelda, et naiseks olemine on tõesti raske, mistõttu oleks armas, kui mehed teeksid kõik, mis võimalik, et kohelda oma kaaslast nii, et ta tunneks end hinnatuna ja armastatuna. Sama kehtib loomulikult ka vastupidi. Aga mis on need tegevused, mida naised sisimas oma kallitelt meestelt ootavad?