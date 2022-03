Foto: Shutterstock

On üsna arusaadav, miks öeldakse, et naised on meestest õnnetumad. Naised tunnevad juba alateadlikult tohutut survet olla kõiges parimad, pingutada nii tööl kui ka kodus ja näha selle juures fantastilised välja. Ja seda naised püüavad ka kogu aeg teha.