Lõpurasedana koroonaga haiglas: naine kohtus raske põdemise tõttu oma beebiga kaks kuud peale sünnitust

Ta ütles, et taaskohtumine oli väga emotsionaalne, sest oli seda nii pikalt oodanud.

Covid-19 diagnoositi naisel vaid kaks nädalat enne tähtaega. Naine oli rase ja vaktsineerimata ja viirus andis talle väga tugeva hoobi. Naine otsustas haiglasse minna, kui asi läks nii hulluks, et tal tekkis õhupuudus. See hetk ongi viimane, mida Macenzee mäletab.

Haiglasse jõudes naine intubeeriti ja järgmisel päeval tehti talle juba keisrilõige. Naist hoiti intubeerituna 47 päeva ja tema eest hoolt kandnud meditsiinitöötajate sõnul hakati juba kartma, et ta ei tulegi sellest välja, kuid viimastel nädalatel tema seisund õnneks paranes.

Värskel emal lasti piisavalt paraneda ja alles 3. veebruaril kohtus ta esimest korda oma pojaga, kes oli selleks ajaks juba kahekuune. Ta lisab, et soovib, et ta oleks olnud raseduse ajal vaktsineeritud ning julgustab teisi seda tegema, sest ei soovi, et keegi sellist asja läbi peaks elama nagu tema.

Kuigi noor ema sai oma lapsega lõpuks kokku, siis on tal veel pikk tee täieliku paranemiseni, kuid haigla personali sõnul on tegu siiski helge juhtumiga. Ta käib füsioteraapias, et uuesti kõndima hakata ning kasutab pulssoksümeetrit, et vere hapnikusisaldust mõõta.

Naise eest hoolitsenud meditsiinitöötaja ütleb, et tema naine sai teada, et on rase umbes samal ajal, kui Macenzee haiglasse sattus ning see muutis tema jaoks kogu juhtumi veelgi raskemaks. Siiski annavad sellised paranemislood jõudu, et järgmisel päeval positiivselt meelestatuna tööle minna.

Allikas: Daily Mail