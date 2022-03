"Minu eesmärk on kasvatada üles poeg, kes saab suureks ja on valmis üksi maailmaga silmitsi seisma. Ja seepärast ei saa ma keskenduda ainult temale. Ma ei saa ennast unustada. Mu poeg ei saa olla terve mu elu, sest ta peab ühel päeval ise oma elu ehitama. Meie elud kulgevad praegu paralleelselt, kuid ühel päeval läheb tema kurss minu omast lahku ja me mõlemad peame selleks valmis olema."