Kuidas võita enda poole inimene, kelleni sa arvad, et ei küündi?

See teooria kinnitab tuntud tõde — välimus ei ole peamine! Hoopis iseloom ja see, kuidas meisse suhtutakse, mängivad rolli selles, kuidas me teisi näeme. On mitmeid kommunikatsioonivõtteid, mida sa saad kasutada, et panna ihaldusväärne inimene endale tähelepanu pöörama.