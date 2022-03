Vallatu üksikema pihtimus: ta ilmub mu ukse taha ja mina olen agressor...

"Minu eesmärk on, et mul lihtsalt oleks inimene, keda usaldan ja kellega aeg-ajalt vallatleda. Tavaliselt peatun oma kodubaaris, kus käib nädalas paar korda üks kutt, kellega viimasel ajal arvestada saan. Kui ta on seal, siis tean, milliseks mu ülejäänud õhtu kujuneb. Tervitame teineteist ja jätkame siis mõlemad suhtlemist selle inimesega, kellega me baari oleme tulnud.

Panen selga midagi ülipitsilist või lihtsalt siidist rüü. Ta ilmub mu ukse taha ja me hakkame peale. Mina olen agressor. Ma armastan energiat. Võin olla üleval või all. Ta on täpselt paraja suurusega ja teab, kuidas teha nii, et ma teda aina enam tahaksin. Toimub kerge juuste tõmbamine ja pisut räpast keelepruuki. Me teeme ühe või kaks ringi... Parim osa? Puuduvad kohustused ja ebarealistlikud ootused."