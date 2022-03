Põhiprobleem saab vastuse ehk karjäärinõustaja selgitab, miks ei julgeta palka juurde küsida

Hirmud palga juurde küsimisel on enamasti sarnased



Annus tõdeb, et inimeste hirm ja vastumeelses palga küsimusel ja enda väärtuspaketi sõnastamisel ei ole viimase 12 aasta jooksul palju muutunud – hirmud on ikka samad. Peamiselt kardetakse ei-vastuseid, kuid ei-vastus ei ole kunagi lõpp, vaid just algus! See viib su järgmiste sammudeni, et teadvustada enda väärtust ja paneb mõtlema, kas peaksid üldse selle tööandja juurde jääma.

Annus tõdeb ka, et tema juurde on palganõustamisele jõudnud palju isegi inimesi, kelle palka ei ole tõstatud 10 aastat ja nad on ikka samal töökohal. „See on uskumatu, kui suured spetsialistid, haritud ja intelligentsed inimesed nad on, palju väärtust pakuvad, kuid tööandjad ei hinda neid ega kavatsegi nende palka tõsta. Neil on sees lootus, et ehk midagi muutub, äkki tööandja näeb, palju nad väärtust loovad ja annab palka juurde...“ tõdeb Annus.

Enda väärtusest aru saamiseks peab muutma enda mõtteviisi

Kui su tööandja sind ei väärtusta, ilmselt see ei muutu iseenesest, vaid peab ise edasi liikuma, panema kokku enda isikliku väärtuspakkumise paketi. Kui ise enda väärtust ei näe, on vaja kellegagi rääkida, kes näeb kõrvalt sinu tugevusi.

Nii nagu peame muutma enda mõtteviisi enda väärtuse suhtes, peab ka teadlikult võtma aega iseendale. „Päev iseendale on teadlik tegevus, mida võtta,“ tõi Annus välja. Ta ise on suur lugeja ning kui ta võtab päeva iseendale, on garanteeritud, et loeb kindlasti mitu tundi segamatult raamatut.

