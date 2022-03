Mai Kangro: mul ei ole aega draamadeks, ülemõtlemiseks, seebiseriaalideks

“Jah, elu on andnud meile erineva stardipositsiooni, mõjutab ka keskkond, milles areneme. Kuid mina usun tahtesse. Sageli virisetakse ju niisuguste asjade kontekstis, mida on võimalik endal muuta. Mida me endale suust sisse paneme, kellega iga päev koos oleme… Kui suudad need korda teha, läheb su elu juba paremaks.”