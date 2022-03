Naisparodist Pille Pürg: ma ei tea, miks inimkond ajaloost midagi ei õpi

Pille Pürg Foto: Priit Simson

Eesti hinnatuim naisparodist ja eile oma 50. sünnipäeva tähistanud Pille räägib värskes Naistelehes, et meid praegu varitsev sõjaoht on tema meelest tinginud selle, et hakkasime rahvana rohkem kokku hoidma.