Foto: Shutterstock

Majapidamistööd on osa meie igapäevategevustest, mille eest pääsu pole. Suhtes olles koos ühist kodu jagades on täiesti loomulik, et kodutööd on omavahel jagatud ja seda arvesse võttes on üsna masendav, kui mees omaltpoolt üldse ei panusta.