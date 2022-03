"Kui armastus maailmast kaob, ei ole meil enam millegi nimel võidelda." Pulmad eriolukordade kiuste?

Pulmad on edasi lükatud lootes, et terendab parem ja ilusam aasta, kus ei pea kartma külaliste nakatumist või on pulmad korraldatud väikeses formaadis või testimiste ning desinfitseerimis valguses. Igal juhul on stress olnud suur.

Kas öelda planeeritud pulmale JAH või EI?

Praegu on paljud abiellujad dilemma ees, et kas üldse sellises olukorras, nagu maailmas hetkel valitseb, korraldada pulma. Nad leiavad end mõttelt, et kuidas korraldada ühte nii üdini rõõmsat üritust samal ajal kui teised inimesed oma kodudest põgenema peavad.

Pulmakorraldajana olen sel teemal vestelnud nii pruutpaaride kui ka koostööpartneritega ning arusaam peale pikki arutelusid on ikkagi sama:

“Kui armastus maailmast kaob, ei ole meil enam millegi nimel võidelda.”

Üks pruutpaaridest tõi paar päeva tagasi välja, et nad kaalusid tõsiselt pulma ärajätmist ja konsulteerisid sel teemal oma Ukrainas elavate sõpradega kes samuti pulmakutse on saanud. Selle peale said nad aga kindlameelse vastuse: “Te ei tohi oma pulma ära jätta! See on hetkel üks ainsaid rõõmukiiri meie elus ja me ootame seda pidu nii väga!”.

Armastus annab meile jõudu parema tuleviku loomiseks

Meedias ringlevad erinevad pildid, kuidas inimesed Ukrainas, olenemata sõjast, abielluvad. Keegi ei tea, kuna maailm meie jaoks lõpeb. Oluline on võtta sellest viimast!

Pulmas on palju võimalusi, kuidas aidata maailma heaolule kaasa. Alustades jätkusuutlikkust planeerimisest ja lõpetades erinevate annetamise võimalustega.

Näiteks paluda oma külalistel annetada lilleraha paari poolt valitud organisatsiooni toetuseks. Kui just külaliste toodud lilled ei ole teie dekoratsioonides olulised, siis paluge külalistel annetada lilledele kuluv raha teie poolt valitud kogumiskontole. Sama taktikat saab kasutada ka pulmatraditsioonides tuntud “oksjonil”. Kogu raha, mis oksjonil teenitakse kuulub annetamisele.