Oi, kas rikud enesele teadmata oma armuelu? Need on kuus käitumisviisi, millega intiimsuse põhja lased

Liigute elus erineval kiirusel

Seksiekspert ütleb, et tema arvates on see punkt väga vähe tähelepanu saanud, kuigi on suhte puhul väga oluline. Paare seob ja lõhub 5 ühendust, milleks on keemia, ühilduvus, ühised eesmärgid, ajastus ja tempo. Tempo on just see, mis nii loogiline ehk algul ei tundu. Tähtis on see aga seetõttu, et on olemas nii kiireid kui ka aeglaseid inimesi, kuid kahjuks omavahel suhtesse nad väga hästi ei sobi. Kui oled kiire elutempoga ambitsioonikas inimene, kel sihid silme ees ning miski sind ei peata, siis aeglaselt kulgeva partneri jaoks pühendad sa arvatavasti liiga palju aega oma tegemistele ning tema oma vajadusi rahuldatud ei saa, sest unistab sinuga rohkem üks-ühele aja veetmisest.