Oled oma partnerit petnud ega suuda endale andestada? Need mõtted aitavad süümepiinadest vabaneda

Siin on kolm mõtet, mis võiksid sulle endale andestamise teekonnal abiks olla.

1. Sa oled kõigest inimene

Ka sina oled lihtsalt üks inimene paljudest, kes püüab oma elus valitsevat ebakindlust ja ebaõnne korvata viisil, mis võimaldaks sul ellu jääda. Mõned inimesed joovad liiga palju ja mõned inimesed söövad liiga palju. Ning mõned inimesed petavad. Kõik eelnimetatud stressiga toimetuleku viisid on valed. Oluline on, kuidas sa oma probleemile otsa vaatad ja mil moel abi otsid. Kõige tipuks loeb see, et teed endast kõik võimaliku, et see enam iialgi ei korduks.

2. Kui see ei ole ainult sinu süü...

Võib-olla su partner töötab kogu aeg ja sa tunned ennast üksildasena. Või võib-olla hoiab ta omaette ja keeldub sinuga rääkimast. Sulle tundub, et oled püüdnud asju parandada, kuid edutult. Pea meeles, et suhtes on kaks inimest, kes suhteõnne eest vastutavad.

3. Uus algus

Mõtle sellele, kui sul on tööl mingi projekt ja sa teed selles suure vea. Kõik läheb valesti. Sul on ju võimalik see viga parandada ja sellest projektist silmapaistev edulugu teha. Sama lugu on suhtega, mida on räsinud truudusetus. Alustage puhtalt lehelt, ära korda oma vigu ja tehke oma unelmate suhe teoks!

Allikas: YourTango