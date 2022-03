Astusin treppidelt alla ja otse autosse. Mu sõber, kes on alati olnud loomu poolest peenike nagu mina loomult paks, vaatas mind ülevalt alla ja küsis, kas olen segi läinud.

Ma teadsin, et ta viitas minu riietusele — mööda kulmu veerenud higi kinnitas seda. “Mu käed on jämedad,” ütlesin õlgu kehitades. Keerasin ta konditsioneeri põhja, et kergendust saada. Nii oli see minu jaoks iga päev. Elasin pidevas hirmus, et mind nähakse.