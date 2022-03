Piinlik! Millal sa viimati oma kööki pikemalt silmitsesid? 10 nippi, kuidas lihtsa vaevaga saavutada särav puhtus

Praeahju puhastamine on kõige tõhusam aurupuhastajaga. Kui aurupuhastit pole, saab kasutada spetsiaalseid ahjupuhastamise vahendeid, aga ka söögisooda on päris efektiivne puhastusvahend.

Köögi akent tuleb üldjuhul sagedamini pesta kui teisi aknaid. Kasuta pesemiseks suurt švammi ja kummiservaga aknakuivatajat ning särama löömiseks pehmet mikrokiudlappi. Enne klaasi pesemist tuleks puhtaks teha raamid, kui need on rasvased, siis võib kasutada nõudepesuvahendit.

Köögi kardinad kipuvad koguma rasva, mistõttu vajavad need sagedamini väljavahetamist kui teiste ruumide aknakatted. Köögis on sageli kasutusel plastikust või metallist ribikardinad, need saab alla võtta ja nõudepesuvahendiga puhtaks küürida. Kangast kardinate pesemisel pesumasinas võiks kasutada sellist plekieemaldit, mis on tõhus just rasvast jagusaamisel.