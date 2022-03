Nutikad nõksud! Just nii saad sellest armastatud sekspoosist maksimumi võtta

Loomulikult on tegemist poosiga naine peal või lõbusamalt öeldes kauboitüdruku poosiga. Selle poosi ajal lamab partner selili samal ajal kui sina tema peal istud või kükitad ning silma vaatad. See näeb kõrvaltvaatajale välja justkui hobusega ratsutamine. See positsioon laseb naisel olla domineerivas rollis ning on suurepärane võimalus saada võimsaid orgasme, sest saad ise kontrollida kui sügavale enda sisse mehe lased ning mis tempoga penetratsiooni soovid. Samal ajal saab ka kliitor palju stimulatsiooni seega on nauding mitmekordne.