Kallim on sinust tunduvalt pikem, või vastupidi...? Naudinguterohked sekspoosid suure pikkusevahega paaridele

Lase loovusel möllata ja proovi voodis ka mänguasju, oraalseksi ja üheaegset masturbeerimist. Siin on alustuseks ka mõned sekspoosid, mida suure pikkusevahega paarid katsetada võiksid.

Kuumalt külili

Selleks poosiks olge külili, üksteisele vastu vaadates ning kumerda oma selga, et lasta mehel vabalt endasse siseneda. See on juba iseenesest väga kuum positsioon, kuid võite lisaks kaasata ka vibreeriva peeniserõnga, mis teile mõlemale lisastimulatsiooni pakuks.

Plank

Kas su mees on sinust oluliselt pikem ja teda on õnnistatud suure varustusega? Siis on see asend suurepärane. Ole kõhuli ja lase mehel siseneda tagant, nii tunned tema reite survet enda vastas, kuid samas saad reguleerida penetratsiooni sügavust. Kui soovid endale veelgi rohkem mõnu pakkuda, siis aseta vibraator enda ja voodi vahele ning lase end taevasse viia.

Tõuse üles

Kauboitüdruku positsioon sobib suure pikkusevahega paaridele nagu valatult ja lisaboonusena kaasneb selle asendiga eriti tugev stimulatsioon kliitorile.

Köögikapi erinevad funktsioonid

Kui sa oled partnerist väga palju lühem, on lihtsaks lahenduseks istuda samale kõrgusele, kus on tema peenis ja ega rohkem midagi väga vaja polegi. Kasuta tooli, lauda või viige vallatlused kööki ja pakkuge üksteisele unustamatut orgasmi köögikapi ääres.

Kauge 69

Pikkusevahel pole mingit tähtsust, kui kõrvuti lamate. Selle asemel et lusika asendis olla, pööra end partneri poole ja viska oma jalg üle tema puusa ning kasuta jalga selleks, et partner endale lähemale tuua. Võtke aega, liikuge oraalseksiga aeglaselt, et tõeliselt seda protsessi nautida.

Allikas: Cosmopolitan