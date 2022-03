Kohutavad fraasid, mida kallimale tülide ajal kindlasti öelda ei tohi

“Sa alati…” või “Sa mitte kunagi…”

Tulise sõneluse ajal on väga lihtne sattuda punkti, kus hakkad üldistusi tegema ehk kasutad fraase nagu “Sa teed alati seda või “Sa ei tee mitte kunagi nii”. Tegemist on aga dramaatilise üldistusega ja pigem ajavad need tüli veel hullemaks, kui see enne oli.

"Sa oled nii isekas..."

Viha toob esile kaitseinstinktid ja soovi teisele tülis osalejale haiget teha või teda solvata. Kriitilised noodid, mida teise poole suunad, ei tee talle vaid haiget, aga juhivad tähelepanu reaalselt probleemilt eemale, seega ei too see kuidagi kasu.

Sõnad, mis teda sihilikult närvi ajavad

Igaühel on kindlaid sõnu, käitumismustreid või teemasid, mis harja kohe eriti punaseks ajavad. Kauaaegses suhtes on sul arvatavasti kõik need asjad teada ja kui neid meelega tüli käigus esile tood, siis on see sinust väga alatu. Kui näed, et su partner on ilmselgelt ärritunud, siis väldi neid asju iga hinna eest, et olukorda mitte hullemaks teha.

Kõik varasemad tüliõunad

Üsna tõenäoliselt on teil probleeme, mis seni lahendamata jäänud, sest siiani olete neid ignoreerinud. Kakluse ajal lahendamata probleemile viitamine ei ole aga õige viis, kuidas tegemata asju korraga hetkelise tüli käigus lahendada. Lõpuks ei lahenda te midagi, vaid sulgute aina rohkem iseendasse.

"Sa oled nii laisk" või muud rünnakud iseloomu vastu

Kakluse ajal näitavad osapooled ikka oma halbu külgi, mitte vastupidi. See ei tähenda aga seda nagu peaksite halbu omadusi veel ekstra rõhutama, sest kui tüli on majas, siis ei muuda kontekstiväline üksteise solvamine midagi paremaks.

"Noh, mu ema / sõber / töökaaslane on minuga nõus..."

Kindlasti ei tohiks kakluse käigus mainida, et keegi on veel sinuga nõus. Pole tähtis, kelle sa sel hetkel välja tood, siis usu, et sinu kaaslane ei taha ärritunud olekus kuulda, et oled teistega teie suhteprobleemidest rääkinud. Fakt, et nad sinuga päri on, saadab talle signaali, et oled temast negatiivseid asju rääkinud.

Allikas: Fatherly