Oled uues suhtes? Siin on kolm väheteada märki, mis näitavad, et tema ongi SEE, keda otsinud oled

Siin on mõned lihtsad märgid, mis kinnitavad, et tõepoolest oled leidnud oma ellu inimese, kellega võidki tulevikku ette kujutada.

Liblikad või ärevus?

Sageli arvatakse, et "liblikate" kõhtu tekkimine uues suhtes on hea märk, kuid tegelikult on see pigem märk sellest, et sa ei tunne end kindlalt ning oled ärevil.

Nii et kui sul ei teki kõhus seda kõditavat tunnet, on see märk sellest, et sinu uus suhe võib tegelikult olla tõeline. Hea paariline on keegi, kes paneb sind end rahulikult ja mugavalt tundma.

Aeg lendab, kui olete koos

On normaalne, et suhte alguses tahad kogu oma aja veeta uue kaaslasega. Kui on tunne, nagu aeg seisaks ja loed minuteid, millal õhtusöök lõppeb, võib see olla märk sellest, et sinu uus suhe ei kesta kaua. Kui olukord on aga hoopis vastupidine- koos olles aeg lausa lendab, siis võid end palju kindlamalt tunda. Miks? Hea kaaslane on keegi, kellega sul on lõbus vestelda ning kellega koos olles aeg nagu lendaks.

Teil on palju ühiseid huve

Selleks, et suhe kestaks, pole eluliselt tähtis kohtuda kellegagi, kes on täpselt nagu sina. Kuid on oluline, et teil oleks ühiseid huve. Nii teete suurema tõenäosusega koos erinevaid tegevusi – käite kontsertidel, kinos, kultuuri või sporti nautimas.

See tähendab ka seda, et teie vestlused sujuvad, teie ühine aeg tundub pingevabam ja on vähem tõenäolisem, et teil hakkaks üksteisega koos olles igav.

Allikas: Insider