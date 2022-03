Liig mis liig? Hämmingus naine: mu kallim hoiab oma eksnaisega pidevat ühendust ja neil pole isegi lapsi!

Just sellise murega pöördus sotsiaalmeediasse nõu ja abi saamiseks naine. "Tahaksin teada, kas mul on ikka õigus ärrituda?"- küsis ta.

Paar oli koos olnud kaks kuud kuni mees tunnistas, et suhtleb endiselt oma eksnaisega ja seda igapäevaselt. "Nad olid koos kümme aastat ja läksid lahku neli aastat tagasi. Väidetavalt oli lahkuminek olnud ebameeldiv ja valus," avaldab pettunud naine tagamaid. Naine kinnitas ka hiljem, et ekspaaril pole ka lapsi.

Ma ei saaks temasugusega koos olla!

Mees ise ei arva, et see kuidagi veider oleks. "Ta ütleb, et nad on kõigest sõbrad ja midagi muud nende vahel ei ole." Ka mehe eksnaisel on uus kallim juba pikemat aega. "Tundub, et ta suhtleb paljude oma ekskallimatega," tunnistab naine ja küsib: "Kas mul on õigus olla selle pärast pahane?"

Portaali mumsnet.com kasutajad olid agarad oma arvamust avaldama ja paljud ütlesid, et selline käitumine on tõepoolest veider. Mumsneti kasutajad jäid eriarvamusele, mõned juhtisid tähelepanu sellele, et see on "veider", samas kui teised arvasid, et see näitab, et tegemist on viisaka mehega.

Poolt või vastu?

"Kui lapsi pole kaasatud, on minu arvates kummaline olla ühegi ekskallimaga nii lähedane. Ma ei saaks temasugusega koos olla," lajatas üks kasutaja.

"See pole ilmselt teie jaoks tavaline, aga see on tema. Suhte algus ongi selleks, et saaksite näha, kas te üldse sobite, seega kui juba midagi väga häirib, siis on hea edasi liikuda," jagati veelgi nõu.

Teine selgitas: "See tõesti ei tähenda, et ta tahaks teda tagasi. Mõnikord sobivad inimesed sõpradena paremini. Oleks tore, kui ka ühiskond lepiks sellega, et endised partnerid võivad hästi läbi saada.

Armastus muutub, inimesed tahavad erinevaid asju. Tore, et nad saavad jätkuvalt väärtustada oma suhte positiivseid pooli."

Armas lugeja, mida sina sellises olukorras teeksid?

allikas: The Sun