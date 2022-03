Birgit ja Indrek Sarrap lapsevanema rollist: meil on omad kitsaskohad — küll me magame hommikuti liiga kaua, küll...

Birgit tõdeb, et nad on Indrekuga palju arutanud ja muretsenud, kas nad teevad lapsevanematena piisavalt tööd. “Meil on omad kitsaskohad – küll me magame hommikuti liiga kaua, küll söövad lapsed rämpstoitu või on ekraanide ees liiga palju. Üritame hoida iga päev ekraaniaega pooleteise tunni peal, kuid karantiiniajal läks see täiesti käest ära. Aga meie tugevuseks on see, et teeme koostööd. Ei saa olla nii, et üks ütleb üht ja teine teist ja veel laste kuuldes. Püüame erimeelsused alati kinnise ukse taga selgeks rääkida.”